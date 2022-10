Riesige Kuppel von Moschee in Indonesien eingestürzt

Riesige Kuppel von Moschee in Indonesien eingestürzt

Do., 20.10.2022, 14.53 Uhr

Beim Brand in einer großen Moschee in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist die riesige Kuppel des Gebäudes eingestürzt. Das Feuer war während Renovierungsarbeiten in der Moschee ausgebrochen.

Video: Katastrophe, Unglück, Religion, Weltanschauung