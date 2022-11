Spotfiy Wrapped 2022: Alle Infos zu Veröffentlichung, Auswertung & Co.

Berlin. In wenigen Wochen geht das Jahr zu Ende – für Musik-Fans bedeutet das: Der jährliche Jahresrückblick "Spotify Wrapped" steht bevor.

In rund einem Monat geht es wieder los: Der Streaming-Dienst Spotify stellt jährlich die individuellen Jahresrückblicke seiner Nutzerinnen und Nutzer zusammen. Somit können Userinnen und User im letzten Monat des Jahres nachverfolgen, welche Künstlerinnen und Künstler oder Songs sie insgesamt am häufigsten gehört haben.

Aber wie funktioniert dieser Jahresrückblick eigentlich? Welcher Zeitraum ist für die Aufstellung entscheidend und wann liegen die Listen offiziell vor? Lesen Sie hier die wichtigsten Infos zu Spotify Wrapped.

Wie funktioniert Spotify Wrapped?

Für die jährliche Auflistung der individuellen Top-Songs müssen Lieder mindestens 30 Sekunden angehört werden. Wird eine Single vor dieser Zeitmarke abgebrochen, fließt diese nicht in die Berechnungen ein.

Wichtig: Spotify kann nicht erkennen, welche Songs im Hintergrund abgespielt worden sind und welche Sie sich aktiv angehört haben. Schlafen Sie also mit Musik ein, fließen auch Künstlerinnen und Künstler bzw. Singles, die streng genommen vielleicht nicht Ihren Geschmack treffen, in die Berechnungen ein.

Lesen Sie auch: Spotify Wrapped – Diese Stars räumten 2021 in Deutschland ab

Hören Userinnen und User leidenschaftlich gerne Songs, die sie aus verschiedensten Gründen lieber nicht via Jahresrückblick auf sozialen Netzwerken oder mit Freunden teilen wollen, können sie einen Trick anwenden. Auf Spotify kann man in den sogenannten "inkognito"-Modus wechseln. Lieder, die hier ganz privat abgespielt werden, werden niemandem angezeigt.

Am Jahresende wird Nutzerinnen und Nutzern auch aufgezeigt, wie viele Minuten sie Musik gestreamt haben. Zudem stellt Spotify die weltweit meistgestreamten Entertainer vor. Auch die beliebtesten Podcasts werden gekürt.

Spotify: Wie lange kann man den Jahresrückblick beeinflussen?

Es hält sich das Gerücht, dass Spotify für die persönlichen Listen lediglich den Zeitraum zwischen 1. Januar und 31. Oktober beachtet. Ist diese Annahme wahr, hatten Userinnen und User also nur noch bis Halloween Zeit, bestimmte Künstlerinnen und Künstler so oft anzuhören, dass diese (weit oben) in ihrer Wrapped-Aufzählung erscheinen.

Spotify Wrapped: Wann wird der Jahresrückblick veröffentlicht?

Ein offizielles Datum für die Veröffentlichung gibt es nicht. In den vergangenen Jahren standen die ganz persönlichen Listen mit den jeweiligen Lieblingssongs zwischen Ende November und Anfang Dezember zum Abruf bereit. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de