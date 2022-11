Astronaut Gerst trainiert auf Lanzarote für Mondmission

Di., 15.11.2022, 07.23 Uhr

Auf der Vulkaninsel Lanzarote sieht es aus wie auf dem Mond, was sie für Astronauten interessant macht. Die Raumfahrer trainieren in der steinigen Umgebung für eine Mond-Mission. Die Nasa will bald wieder Astronauten auf den Mond schicken, unter ihnen vielleicht der Deutsche Alexander Gerst.

Video: Wissenschaft, Technik, Forschung