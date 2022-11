Polizei: 13-Jährige bewusstlos in Wald gefunden – laut Bericht gefesselt

Berlin. In Ostbevern im Münsterland entdeckte ein Passant am Morgen eine 13-Jährige im Wald. Sie soll mit Kabelbindern fixiert worden sein.

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Ostbevern im Münsterland auf dem Weg zur Schule offenbar unter nicht näher bekannten Umständen angegriffen worden. Einem Medienbericht zufolge soll es mit Kabelbindern gefesselt gewesen sein. Die Polizei äußerte sich am Dienstag zu dem Fall in Nordrhein-Westfalen.

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, sei das Mädchen sei gegen 7.50 Uhr von einem Passanten bewusstlos am Boden liegend gefunden worden. Der Rettungsdienst habe es anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Sprecherin. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand wollte sie allerdings nicht teilen.

Die 13-Jährige sei beim Abtransport weiter bewusstlos gewesen. Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, sagte die Sprecherin.

Einsatzkräfte untersuchen die Stelle, an der das gefesselte Mädchen gefunden wurde Foto: David Poggemann/Nord-West-Media/dpa

Ostbevern: Mädchen laut Bericht mit Kabelbindern gefesselt

Die „BILD“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass das Mädchen mit Kabelbindern an den Händen gefesselt gewesen sei. Ein Fahrrad habe neben dem Auffindeort gelegen. Die Polizeisprecherin wollte die Angaben zur Auffindesituation aus Ermittlungsgründen zunächst nicht kommentieren.

Der Einsatzort wurde abgesperrt. Die Polizei suchte nach Spuren. Dabei sollten auch ein Suchhund und eine Einsatzhundertschaft helfen. Neben der Fundstelle ist eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte die Sprecherin. (dpa/reba)

