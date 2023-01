Horrorunfall in Vietnam: Junge (10) stirbt nach Sturz in Betonrohr

Hanoi. Horrorunfall auf einer Baustelle in Vietnam: Ein Kind verschwindet in einer Betonröhre. Trotz Rettungseinsatz ist der Junge verstorben.

Hunderte Arbeiter kämpfen in Vietnam um die Rettung eines zehnjährigen Jungen, der in einen 35 Meter tiefen Schacht gefallen war. Der kleine Thai Ly Hao stürzte nach Angaben der Rettungskräfte am Samstag offenbar auf der Suche nach Altmetall in einen hohlen Betonpfeiler auf einer Brückenbaustelle.

Vietnam- Rettungseinsatz für in Schacht gestürztes Kind

Vier Jungen spielen auf einer schlammigen Baustelle. Sie laufen herum, eine Überwachungskamera filmt sie dabei. Plötzlich – es geschieht in Sekundenbruchteilen – rutscht einer der Jungs aus und verschwindet im Boden.

Wie jetzt bekannt wurde, ist das Kind bei dem Unglück verstorben. Das bestätigte Doan Tan Buu, der stellvertretende Regierungschef der südvietnamesischen Provinz Dong Thap, am Mittwochabend (Ortszeit) vor Reportern. Man wolle nun so schnell wie möglich seine Leiche bergen, fügte er hinzu.

Demnach waren ein Team aus Ärzten, Gerichtsmedizinern und örtlichen Behörden zum Schluss gekommen, dass der Junge aufgrund verschiedener Faktoren ums Leben gekommen sei. Dazu gehörten neben dem Ort des Unfalls auch die Tiefe des Rohrs, die Dauer der Bergungsarbeiten sowie mögliche Verletzungen, die er erlitten habe. Noch am Mittwochvormittag waren die Versuche weitergegangen. Eine zuvor in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes gezeigt.

Tagelanger Rettungsversuch scheitert

Das Drama spielte sich im Südwesten Vietnams ab. Ein zehnjähriges Kind namens Nam war am Samstag in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt. Seitdem versuchten Rettungskräfte, den Jungen herauszuholen. Bereits am Dienstag machten sich Helfer allerdings kaum noch Hoffnungen, den Jungen lebend zu bergen.

Mit Unterstützung des Militärs probierten sie zunächst, die Erde um das am unteren Ende geschlossene Rohr aufzuweichen und es mittels eines Krans aus der Erde zu ziehen. Vergeblich. Schließlich machten sich die Einsatzkräfte daran, rings um das Rohr in die Tiefe zu bohren, um ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von 1,5 Metern um das Betonrohr zu legen – und es so leichter herausziehen zu können. Der Plan sah vor, anschließend mittels eines Detektors die genaue Position des Jungen zu bestimmen, bevor der Beton aufgeschnitten werde, sagte ein Militärsprecher.

Augenzeugen zufolge habe Nam nach dem Sturz zehn Minuten lang um Hilfe geschrien, berichtet die Zeitung „VnExpress“. Als die Retter auf der Baustelle eintrafen, hätten sie aber nichts von ihm gehört.

Niemand weiß, wo genau im Rohr sich der Junge befindet

Das Rohr, in dem Nam steckte, hat nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Niemand habe gedacht, dass ein Zehnjähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte, „weil der Raum darin nur so breit ist wie die Hand eines Erwachsenen“, staunte ein Helfer.

Vietnam: Retter ringen um das Leben des zehnjährigen Jungen. Sie versuchen, das Betonrohr aus der Erde zu ziehen. Foto: Str / AFP

„VnExpress“ zitierte einen Feuerwehrmann, dessen Einheit schon Menschen aus Hunderten Tiefe gerettet habe. Der Fall sei „sehr kompliziert“, sagte der Mann demnach, da der Junge in einer Art Säule stecke, die zu eng sei, als dass die Retter hineinklettern könnten.

Das Drama ruft Erinnerungen an den zweijährigen Jungen Julen wach, der im Januar 2019 in Spanien in ein Bohrloch gefallen und darin umgekommen war. (joe)

