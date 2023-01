Heilige Drei Könige: Öffnungszeiten von Aldi, Lidl und Co. morgen

Berlin. Am 6. Januar wird traditionell der Feiertag Heilige Drei Könige begangen. In einigen Bundesländern bleiben die Geschäfte geschlossen.

Einkaufen Heilige Drei Könige: So sind die Öffnungszeiten am Feiertag

Am Freitag, den 6. Januar, begehen viele Christen in Deutschland den Feiertag die Heiligen Drei Könige – in einigen Bundesländern heißt das, dass die Geschäfte geschlossen haben. Dem christlichen Glauben nach suchten die drei Weisen aus dem Morgenland in der Nacht zum 7. Januar das Jesuskind in Bethlehem in seiner Krippe auf.

In vielen Regionen Deutschlands wird dieser Zusammenkunft aus dem Neuen Testament als "Dreikönigstag" oder "Dreikönigsfest" gedacht. Ein offizieller Feiertag ist der 6. Januar allerdings nur in drei Bundesländern. Lesen Sie dazu: Heilige Drei Könige – Wo ist der 6. Januar ein Feiertag?

Heilige Drei Könige: Öffnungszeiten von Geschäfte und Läden

Das bedeutet, dass in diesen drei Bundesländern die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Bank- und Postfilialen sind ebenfalls nicht geöffnet. Doch es gibt Ausnahmen: Eine Sonderregelung der jeweiligen Ladenschlussgesetze der Bundesländer erlaubt die Öffnung von Läden an Bahnhöfen, Tankstellen und Geschäften in Flughäfen. Wer also noch unbedingt Einkäufe zu erledigen hat, kann sich auf den Weg zum nächsten Bahnhof oder Flughafen machen.

Die Heiligen Drei Könige sind nicht nur in Teilen Deutschlands, sondern auch in Österreich und der Schweiz ein gesetzlicher Feiertag. In anderen Ländern - wie den USA - ist er kein offizieller Feiertag, wird aber in manchen Gemeinden gefeiert. Die Erzählung hinter dem Feiertag geht auf die Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium zurück.

Laut der Bibel waren sie drei Könige, die aus dem Osten kamen, um dem neugeborenen Jesus Christus zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen. Die Heiligen Drei Könige ist auch als Fest der Epiphanias bekannt, als Fest der Erscheinung Gottes. Es markiert im christlichen Glauben das Ende der Weihnachtszeit und den Beginn der österlichen Vorbereitung. (les/fmg)

