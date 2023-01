Christina Drechsler ist tot: Schauspielerin stirbt mit 44 Jahren

Die deutsche Schauspielszene trauert um Christina Drechsler. Die Theater- und Filmschauspielerin ist mit nur 44 Jahren gestorben. Über die Umstände von Drechslers Tod ist bisher nichts bekannt. Bewegende Worte findet nun Schauspielkollege Sabin Tambrea auf Instagram. "Ach Christina. So viele hast du verzaubert, mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel. Deiner Selbstaufgabe für das Unerreichbare, wonach wir alle streben, solange unsere Flügel noch nicht von der Realität gestutzt worden sind. Deine Flügel hast du bis zuletzt behalten, mögen sie dich auf deiner Reise so sanft tragen, wie du unsere Bewunderung zum schweben gebracht hast, durch unzählige, unvergessliche Theateraugenblicke. Gute Reise."

Christina Drechsler: Diese Rollen machten sie bekannt

Drechsler wurde 1978 in Berlin geboren. Schon als Teenager stand sie in dem RTL-Zwei-Format "Alle zusammen, jeder für sich" als todkranke Eva Sanders vor der Kamera. Später studierte Drechsler an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch in ihrer Heimatstadt.

Von 2003 bis 2013 war sie fest am Berliner Ensemble (BE) engagiert, 2005 erhielt sie sogar den Daphne-Preis der "TheaterGemeinde Berlin" für ihre "herausragende schauspielerische Leistung". Weitere TV-Auftritte hatte sie unter anderem im "Polizeiruf 110", bei "In aller Freundschaft" und "Stromberg". Für ihre Rolle in "Die Unsichtbare" wurde sie für den Deutschen Filmpreis nominiert. Zuletzt wirkte Christina Drechsler vermehrt als freie Schauspielerin in Theaterstücken mit. Zudem nahm sie Hörbücher, insbesondere für Kinder und Jugendliche auf. (tok/bef)

