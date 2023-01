Prinz William gewalttätig? Prinz Harry erhebt schwere Vorwürfe

Harry und Meghan legen nach: Eine Woche nach der Veröffentlichung der ersten drei Episoden ihrer Netflix-Dokumentation werden die nächsten drei Folgen ausgestrahlt. Meghan klagt in der Dokumentation an, sie sei "den Wölfen zum Fraß vorgeworfen" worden.

Eigentlich erscheint die Autobiographie "Spare" von Prinz Harry (38) erst am 9. Januar. Sie sorgt aber jetzt schon für mächtig Wirbel. Denn dem englischen "Guardian" liegen Auszüge vor, die von folgendem Vorfall berichten.

London, 2019. In ihrem Zuhause bezeichnet William Meghan, die Frau Harrys, als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv". Harry wirft William daraufhin vor, dass er nur die Erzählungen der Presse über seine US-amerikanische Ehefrau nachplappere. Die Situation eskaliert, Harry schreibt, dass William ihn "am Kragen packt, die Halskette aufreißt und ihn auf den Boden drückt/wirft (engl.: knocked me to the floor; Anm.d.Red.)".

Laut "Guardian" hat Harry sichtbare Verletzungen an seinem Rücken davongetragen. Harry schreibt in der Biographie, dass William über die "ganze rollende Katastrophe" ihrer Beziehung und dem Kampf mit der Presse habe sprechen wollen. Als William im Nottingham Cottage ankam, war er laut Harry bereits "heiß gelaufen".

Harrys Vorwurf: William erzählt nur das, was die Presse schreibt

Im Gespräch mit William soll Harry ihm dann vorgeworfen haben, dass er von ihm mehr erwarte, als das Gerede der Presse nachzuerzählen. Die beiden Männer schreien sich an, Beleidigungen machen die Runde, bis William sagt, er wolle doch nur helfen. Harrys Antwort: "Meinst du das ernst? Mir helfen? Entschuldige, aber so nennst du das? Mir helfen?"

Diese rhetorischen Fragen bringen William so in Rage, dass er Harry in die Küche hinterherjagt. Dort kommt es kurz zur Entspannung, Harry gibt William ein Glas Wasser, sagt zu ihm: "Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du dich so verhältst."

Harry und William geraten in der Küche aneinander

Dann kommt es zur oben beschriebenen Szene. Harry schreibt: "Es ging alles so schnell. Sehr schnell. (...) Ich landete auf dem Futternapf des Hundes, der unter meinem Rücken kaputt ging, die Scherben schnitten mich. Ich lag da für einen Moment, verdattert, dann stand ich auf und sagte ihm, dass er gehen solle."

Als William zurückkommt, "schaut er zerknirscht und entschuldigt sich",schreibt Harry. Im Gehen habe er sich noch einmal umgedreht und gesagt: "Das musst du Meg nicht erzählen." Harry fragt nach: "Du meinst, dass du mich angegriffen hast?" William: "Ich habe dich nicht angegriffen, Harold."

Harry und Meghan hatten sich im März 2020 offiziell von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Sie leben mit ihren beiden Kindern, dem dreieinhalbjährigen Archie und der anderthalbjährigen Lilibet, in Meghans Heimat Kalifornien. Bereits in einer im Dezember ausgestrahlten Netflix-Dokuserie hatte das Paar Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben. (dw/dpa)

