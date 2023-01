Corona in China: Auswärtiges Amt rät von nicht notwendigen Reisen ab

Bundesregierung rät von nicht notwendigen Reisen nach China ab

Die Bundesregierung rät wegen der aktuellen Corona-Welle in China von nicht notwendigen Reisen in das asiatische Land ab. Das Auswärtige Amt teilte in Berlin mit, dass China ab Montag als "drohendes Virusvariantengebiet" eingestuft werde.

