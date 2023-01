Paris/Berlin. Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt. Was bekannt ist.

Frankreich Mehrere Verletzte bei einem Messerangriff in Paris

Bei einem Messerangriff am Pariser Bahnhof Gare du Nord hat ein Mann Medienberichten zufolge am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer sei von Sicherheitskräften außer Gefecht gesetzt worden, meldete der Sender BFMTV unter Berufung auf Polizeiquellen. Französische Medien berichteten, der Mann sei festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft ist er nach mehreren Schüssen der Sicherheitskräfte im Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr.

Die Gegend sei abgesperrt worden, der Zugverkehr war kurzzeitig gestört. Die Zahl der Verletzten stand zunächst nicht fest. Innenminister Gérald Darmanin bedankte sich bei den Einsatzkräften. Am Pariser Gare du Nord kommen unter anderem die Thalys-Züge aus Deutschland an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa/afp/fmg)

Mehr in Kürze.

