Neue Postbank-App: "Danke für nichts" – was Kunden frustriert

"Hallo, vielleicht haben Sie es schon bemerkt. Es gibt eine neue Banking-App bei der Postbank. Die haben wir rundum für Sie erneuert. Mindestens so komfortabel, wie Sie es schon kennen. Und sie wird in Zukunft um neue hilfreiche Funktionen ergänzt werden." Mit diesen Versprechen startet das Erklärvideo auf der Postbank-Webseite.

Seit Januar bietet die Postbank eine neue App an. Per Post erfahren die Kunden, wann ihre Produkte auf die neue IT-Plattform umgezogen sind. Die alte App ist dann passé. Das gilt auch für die Young-Money-Version. Aber den ehemaligen Postbank-Finanzassistenten sollte man noch nicht löschen. Der wird für die Aktivierung des Sicherheitsprogamms "BestSign" benötigt. Mit dem können Kundinnen ihre Aufträge freigeben.

Neue Postbank-App sorgt für Aufregung: Kunden klagen über Störungen

Im Google-Play-Store oder im Apple-App-Store können Kunden das neue Programm herunterladen. Und wenn sie ihr bestehendes Konto in der neuen Postbank-App nicht finden? Dann hat es die Bank noch nicht umgezogen. Das brauche noch Zeit, heißt es seitens der Postbank.

Damit nicht genug: Kunden klagen seit Dezember über verschiedene Störungen. Grund dafür ist unter anderem, dass Postbank und Deutsche Bank aktuell ihre IT-Systeme zusammenlegen.

Die einen beschweren sich darüber, dass das Konto nicht mehr sichtbar ist. Anderen über fehlen Login-Möglichkeiten. Eine Kundin schrieb vor Kurzem beim Störungsmelder "allestörungen.de": "Unglaublich, was die Postbank da veranstaltet. Es finden keine Abbuchungen statt, weil angeblich kein ausreichendes Guthaben vorhanden wäre. Obwohl genug auf dem Konto ist; keine Überweisung möglich und natürlich kein Geld abheben. Das ganze geht jetzt in die zweite Woche. Danke für nix."

Die Postbank merkt über ihren Facebook-Kanal an, dass sie noch ein paar Tage benötige, um die Störungen zu beheben. Und sie bittet bei Problemen auch um telefonische Kontaktaufnahme. Das klappt offenbar nur mittelmäßig.

Neue Postbank-App mit rudimentären Funktionen

Eine Kundin kommentiert etwa via Twitter: "Was man alles machen kann, während man bei der Postbank in der Warteschleife ist. Aufstehen, duschen, Kaffee trinken, stylen, anziehen, frühstücken und dann geht jemand ans Telefon und sagt, dass er nicht weiterhelfen kann und stellt einen wieder in die Warteschleife zurück..!!!". Immerhin: Eine Kurzanleitung hat das Unternehmen bereitgestellt, sie soll drängende Fragen klären.

Auch mit der neuen App-Version sind viele unzufrieden. Zumindest jene, die sie nutzen können. In den App-Stores ist sie mit unter zwei Sternen bewertet. Von "rudimentären Funktionen" im Vergleich zur Vorgängerversion ist die Rede. Ein User führt aus: "Ich kann es nicht glauben, dass das die neue Banking-App von Postbank ist. Die App kann lediglich Kontostand anzeigen und Überweisungen durchführen." Die Folge: Viele Kunden ziehen im Moment einen Bankwechsel in Betracht. (kat)

