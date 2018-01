Lutherkirche veranstaltet Licherfest

Peine Zum Ausklang der Weihnachtstage findet am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr ein stimmungsvoller Abendgottesdienst in der Peiner Lutherkirche statt. Dann tauchen 600 Kerzen die Lutherkirche in ein warmes Licht, für sanfte Klänge sorgt die Blockflötengruppe der Kreismusikschule. Anstelle einer Predigt...