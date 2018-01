Kurse vom Nähen bis zu Rückenfit

. Das Familienzentrum Löwenzahn in Vöhrum bietet neue Kurse für die Bevölkerung an: • Nähkurs Ostern: vier mal donnerstags (22. Februar bis 15. März jeweils von 17 bis 19 Uhr). Kosten: 15 Euro. Kinder unter zwölf Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen...