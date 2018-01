Rasante Reise durch 30 Musicals

Foto: Bernd Stobäus

Nicht nur in Hamburg, auch in Peine kommen die Hits aus dem neuen Musical „Kinky Boots“ von Cyndi Lauper gut an. Die Sängerinnen und Sänger in den Peiner Festsälen, von links, Alexandra Gentzen, Corie Townsend, Simon Tunkin, Deimos Virgillito und Tracy Plester. Foto: Bernd Stobäus