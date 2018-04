300 „Kombaner“ auf der Straße

Der vierte Warnstreik-Tag am Donnerstag in Peine im aktuellen Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat erneut zu massiven Beeinträchtigungen geführt. Der Großteil der städtischen Kindertagesstätten in Peine blieb geschlossen – betroffen waren rund 1500 Kinder und deren Eltern, die anderweitige Betreuung organisieren mussten. Der Landkreis musste wegen der hohen Streikbeteiligung den Dienst in der KFZ-Zulassungsstelle einschränken sowie...