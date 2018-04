Unbekannte brechen in Schulungsgebäude ein

Peine Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Sonntag gegen 16.50 Uhr in ein Schulungsgebäude in der Stahlwerkstraße in Peine eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter mehrere Automaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden....