Auto prallt gegen Baum – 30-Jähriger verletzt sich leicht

Woltorf Ein Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.15 Uhr auf der Schwittmerstraße in Woltorf von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war der Fahrer nicht mehr in seinem Auto zu finden. ...