Bürgergemeinschaft wählt Vorstand

Peine Die Peiner Bürgergemeinschaft lädt ihre Mitglieder zur Versammlung an diesem Montag ein. Sie beginnt um 20 Uhr im Restaurant Schützenhaus an der Kantstraße 1a in Peine. Neben dem Rechenschaftsbericht stehen Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Hierzu soll auch die Satzung angepasst werden.