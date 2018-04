Einbrecher scheitern an Geschäftseingangstür

Peine Unbekannte haben versucht, in der Zeit zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, in ein Geschäft im Glindweg in Peine einzubrechen. Sie scheiterten daran, eine Zugangstür aufzubrechen. Die Täter flüchteten. Es entstand laut Polizei ein Schaden von 500 Euro.