Räuber schlägt und würgt sein Opfer

Ein Räuber hat Montag gegen 15.35 Uhr im Lehmkuhlenweg zugeschlagen. In einem Notruf sei der Polizei mitgeteilt worden, dass ein Mann von einem anderen verfolgt werden würde, heißt es im Polizeibericht. Der „Verfolger“ solle ein Messer in den Händen halten. Die herbeigerufenen Beamten konnten einen Mann lokalisieren, der auf sich aufmerksam machte. Der 23-Jährige habe sich an einer Unterkunft im Lehmkuhlenweg aufgehalten. Plötzlich sei er von einem 27-jährigen Mann angegriffen worden. Dieser habe das Opfer mit den Fäusten geschlagen und am Hals gewürgt. Nach dem Angriff habe der Täter das Telefon des 23-Jährigen gestohlen.

Derzeit könne der Sachverhalt mit dem Messer noch nicht bestätigt werden, teilt die Polizei mit. Ermittlungen seien eingeleitet worden; die Vernehmungen dauerten an.