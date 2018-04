„In meinem Element bin ich Chef meiner kleinen Welt“

Die Musiker von „The Rebbel Tell Band“ sind auf der Bühne voll in ihrem Element - hier bei einem Auftritt beim Peiner Eulenmarkt auf der Marktplatz-Bühne.

Das Thema Autoren der Peiner Jugendseite „Wortfluss“ heute: … in meinem Element. Tassia Weimann, Elina Göhrmann, Niklas Stuhr und Hannah Springer haben ihre Gedanken dazu in Worte gefasst. Ihre Beiträge sollen zugleich eine Anregung sein, sich mit dem Thema zu befassen: Wann seid ihr so richtig in eurem Element, wobei fühlt ihr euch besonders gut? Diskutiert mit auf facebook.com/wortflusspeine

Tassia Weimann schreibt:

„Wie lange ich wohl noch in meinem Element sein und leben kann?“ Von Tassia Weimann

Die Landschaft um mich herum, sie verschwimmt leicht, als ich an ihr vorbeiziehe. Die grüne, die rote und die gelbe Farbe vermischen sich zu einem kleinen Regenbogen. Ich bewundere die Tiere, die ich entdecken kann, und die sich nicht vor meinem Auge verstecken.

Das Wasser glitzert im Sonnenschein, als ich auftauche, um Luft zu holen. Das Wasser umspielt meinen Körper. Ich bin ein Teil dieses Ozeans, ein Teil dieser faszinierenden Welt.

Ich tauche wieder ab und ziehe meine Bahnen zwischen all den Fischen, Korallen und anderen Meerestieren.

Doch diese Welt ist heute anders, sie ist nicht mehr so, wie ich sie über Jahrzehnte kannte. Ich komme bald zu ehemaligen Korallenriffen, die nun leblos vor mir liegen. Die Farben sind gewichen, kein Regenbogen entsteht. Nur eine weiße Fläche erstreckt bis zum Horizont – wie eine Wüste.

Die Sicht wird trüber. Früher war dies einmal ein Zeichen dafür, dass viel Plankton herumschwamm. Jetzt fröstelt es mich. Denn irgendetwas stimmt hier nicht. Bald sehe ich es – ein großer Blauwal liegt auf den Meeresgrund. Seine Augen sind trüb, und andere Meeresbewohner machen sich über ihn her.

Ich versuche diese Bilder schnell zu verdrängen und öffne mein Maul, um die Nahrung aufzunehmen, die vor mir schwimmt. Das es Plastik ist, merke ich dabei nicht…

Wie lange ich wohl noch in meinem Element sein kann, bevor das Plastik überwiegt und der Plankton verschwindet?

Niklas Stuhr schreibt:

Der Raum wird dunkel, die Tür schließt. Elektrisierte Stimmung füllt den Raum. Ein Mix aus Spannung, Nervosität und Gelassenheit. Hinter dem Vorhang wird ein Kreis gebildet und gehüpft, der Körper ein letztes Mal mit dem Getränk der Wahl hydriert. Von jetzt auf gleich springt ein Schalter um, ein Urinstinkt wird geweckt – und da ist es: mein Element.

Durch die Luft schwingen nun Schallwellen, direkt in die Trommelfelle der Leute. Für eine immer schwankende Anzahl an Minuten ist mein Gehirn nun auf Standby. Alle unwichtigen Nebengedanken werden ausgesetzt. Es geht nur darum, jetzt etwas zu bewegen. Und wenn es nur in einem selbst ist. Solange sich in einem selbst etwas rührt, bleibt das Hirn auf Standby.

Erst wenn die letzte Schallwelle am Vorhang vorbei schallt, klickt der Schalter wieder um. Der Adrenalinspiegel sinkt. Das Element verschwindet – bis zu der nächsten schwankenden Anzahl an Minuten hinter dem Vorhang.

Hannah Springer schreibt:

In meinem Element…

… vergesse ich alles um mich herum.

… kommen mir die besten Ideen.

… lasse ich mich nicht beirren.

… bin ich für einen Moment der Chef meiner kleinen Welt.

… glaube ich an mich und meine Stärken.

… rücken Stress und Streit von mir ab.

… bin ich manches Mal gerne alleine.

… vergeht die Zeit wie im Flug.

... braucht die Sonne nicht zu scheinen, damit mir warm ums Herz wird.

… bin ich zu hundert Prozent ich selbst!

Elina Göhrmann schreibt:

Elf Wochen und drei Tage ist es her, seit ich das letzte Mal die Bretter unter meine Füße geschnallt habe. Jetzt stehe ich wieder auf 2145 Höhenmetern, die Aussicht ist fantastisch, und der Wind bläst mir Schneeflocken ins Gesicht. Traumhaft!

Die dicken Winterklamotten, die schweren Skischuhe, das Gewicht der Ski beim Tragen – all das, sonst eher nervig, fühlt sich hier an wie … Freiheit!

Die ersten Jahre habe ich mich jedes Mal, bevor ich zum Eingewöhnen vorsichtig den Anfängerhügel hinuntergefahren bin, aufs Neue gefragt: Kann ich es noch? Mittlerweile weiß ich jedoch: Es ist wie Fahrradfahren – man verlernt es nicht. Mit einem breiten Grinsen lasse ich die Bindung einschnappen, vergrabe die Kanten im Schnee und nehme mit einem kleinen Hüpfer Angriff auf die Piste, die vor mir liegt. Schnee, Berge, Natur, Wind, Geschwindigkeit. Endlich! Ich bin wieder da!!