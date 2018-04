Eltern werden zu den Grundschulen befragt

Die Zukunft der Grundschulen in Peine Süd-Ost – es geht um die Standorte Dungelbeck, Schmedenstedt und Woltorf – hängt nun auch von den Eltern künftiger Schülerinnen und Schüler ab (Jahrgänge 2011 bis 2017). Der Rat der Stadt Peine hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig eine Elternbefragung...