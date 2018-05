Drei Frauen bei Unfall verletzt

Peine Ein Verkehrsunfall kurz vor drei Uhr früh am Dienstag auf der Bundesstraße 65 bei Rosenthal hat drei Verletzte und einen hohen Sachschaden gefordert. Laut Polizei war eine 48-jährige Peinerin mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Rosenthal unterwegs. Eine 20-Jährige, die von Berkum aus auf die Bundesstraße einbiegen wollte, hat offenbar die Vorfahrt übersehen, so dass es zur Kollision beider Autos kam. Beide Fahrerinnen und die Beifahrerin (54) der 48-Jährigen wurden leicht verletzt und mussten im Klinikum Peine medizinisch versorgt werden. Den Sachschaden gab die Peiner Polizei mit rund 20 000 Euro an.

