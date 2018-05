Eine Zeitreise mit historischen Schmuckstücken

Fantasievolle Broschen, fein bemalte Emaille-Miniaturen, kunstvolle goldene Medaillons als Schatzkammer für kleine Familienbilder. Eine besondere Schmuckausstellung präsentiert der Juwelier Westphal noch bis zum 26. Mai in den Schaufenstern und in den Vitrinen des Geschäftes am historischen Markt...