Doch kein Messerstich beim Schützenfest in Berkum

Peine Die Polizei Peine teilte am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Stichverletzung, die ein Beteiligter an dem Streit während des Schützenfestes in der Nacht zu Sonntag erlitten hatte, nicht wie ursprünglich gemeldet die Folge eines Messerangriffs gewesen sei. Die Befragung der vielen Zeugen laufe, Hinweise an die Polizei telefonisch unter (0 51 71) 999-0.

Vier Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren waren aneinandergeraten, ein verbaler Streit eskalierte. Für den 19-Jährigen mit der Stichverletzung bestand keine Lebensgefahr. Er kam aber ebenso wie ein 16- und ein 18-Jähriger, die jeweils Kopf- oder Gesichtsverletzungen davontrugen, verletzt ins Krankenhaus.