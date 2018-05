Räuber bedroht Spielhallenaufsicht mit einem Messer

Ein Unbekannter hat Montagabend eine Spielhalle an der Celler Straße in Peine überfalle. Foto: Amelie Geiger/dpa

Peine Bei dem Überfall am Montagabend auf eine Spielhalle an der Celler Straße in Peine entkommt der Täter mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Raubüberfall auf Spielhalle an der Celler Straße in Peine am späten Montagabend, gegen 23.40 Uhr hat ein bisher unbekannter maskierter Täter einen 23-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit dem Geld flüchtete der Mann durch den Hinterausgang der Spielhalle in Richtung Schwarzer Weg/Duttenstedter Straße.

Das teilte die Peiner Polizei am Dienstagnachmittag mit. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief demnach ohne Erfolg, deshalb werden nun Zeugen gesucht.

So wird der Täter beschrieben: männlich, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, dunkle Bekleidung, schwarze Maskierung, gegebenenfalls südländischer Akzent. Zeugen wenden sich an das Peiner Polizeikommissariat: Tel: (0 51 71) 99 90.