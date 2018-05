36-Jähriger fährt mit 2,69 Promille Fahrrad am Bahnhofsplatz

Peine Ein 36-jähriger Peiner ist am Dienstagnachmittag betrunken mit dem Fahrrad am Bahnhofsplatz in Peine unterwegs gewesen. Die Polizei führte einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch, der einen Wert von 2,69 Promille ergab. Wie die Polizei mitteilt, bestand gegen den Peiner außerdem ein Haftbefehl,...