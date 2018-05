Eine Zeitreise mit Kuchen von altem Porzellan

. Nach 20 Jahren und mit 70 Jahren ist Schluss – zumindest zum Teil: Am Pfingstmontag lädt Walter Brandes die Bevölkerung zum Museumsfest in seine „Rumpelkammer“ in Vöhrum ein – es ist das letzte Fest dieser Art, das der Rentner organisiert. „Mehr als 200 Besucher kommen zu meinen alljährlichen...