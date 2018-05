Polizei stellt verbotenes Messer sicher

Stederdorf Beim Schützenfest in Stederdorf hat die Polizei am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr eine Jugendschutzkontrolle. Dabei haben die Beamten bei einem 17-jährigen Peiner ein Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Das Führen eines Einhandmesser in der Öffentlichkeit und insbesondere auch bei öffentlichen...