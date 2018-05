Kollision auf der Kreuzung – drei Verletzte

Peine Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Peine an der Kreuzung Lehmkuhlenweg/ Heideweg wurden drei Menschen verletzt, eine Frau schwer.

Laut Polizei hat ein 73-jähriger Autofahrer aus Schwerte an der Kreuzung offenbar die Vorfahrt einer 37-jährigen PKW-Fahrerin aus Peine missachtet, so dass es zur Kollision kam. Der 73-Jährige sowie die 37-Jährige wurden demnach leicht verletzt, die Beifahrerin des 73-Jährigen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden gab die Polizei mit insgesamt rund 50 000 Euro an.