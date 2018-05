Peiner Caritas stellt „Elko“ vor

Peine Der Kreis-Jugendhilfeausschuss tagt am Dienstag, 5. Juni, in der Jugendfreizeiteinrichtung Nr. 10 in Peine, Pfingststraße 10. Los geht es um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Vorstellung des Projekts „Elko“ (Elternkompetenz stärken) durch den Caritasverband Peine ebenso wie die...