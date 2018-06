GZSZ-Schauspieler plaudert in Peine

Die Prominenz zu Gast in Peine: Kalle Haverland, bekannt vor allem aus mehr als 100 Fernseh-Folgen der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), hat am Freitag seine Freundin Marina Heiden besucht – in ihrem Mode-Event-Café Kaleidoskop am Peiner Echternplatz.

Der 62-Jährige ist der Auftakt-Gast für Marina Heiden, die in ihren Secondhandladen in der Innenstadt immer wieder „bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen“ einladen will. Nun also Kalle Haverland, der auch schon an der Seite von Robert Atzorn im Hamburger Tatort aufgetreten ist; zuletzt hat der Hamburger den Harry Davis in der Serie „Detektei Davis“ bei RTL gespielt. Dem ein oder anderen dürfte Haverland auch als Synchronstimme und Gesicht von „Präsi“ aus „Werner-Eiskalt“ bekannt sein.

„Marina und ich kennen uns gut – und als sie mich gefragt hat, ob ich kommen möchte, habe ich natürlich zugesagt“, erklärt der Schauspieler Kalle Haverland. Er sei auch schon vorher in Peine gewesen und komme gerne wieder. „Bei Marina ist es immer schön“, stellt er fest.

Marina Heiden, die mehrere Misswahlen gewonnen hat, erklärt die Idee zum Café: „Durch meine Tätigkeit zum Beispiel als Model habe ich die Kontakte, um Promis nach Peine zu holen – die nutze ich nun auch.“ Ihr Modecafé sei an Konzepten inspiriert, die sie aus Berlin oder Hamburg kenne. „Es ist als offene Runde gedacht, wo die Peiner mit Prominenten zusammenkommen können.“

Über den Erfolg des ersten Eventcafés äußert sich Marina Heiden optimistisch: „Natürlich können immer mehr Leute kommen, aber ich freue mich über die, die da sind“ Man dürfe nicht vergessen, dass solche Veranstaltungen in Peine auch Zeit bräuchten, um sich rumzusprechen, sagt sie weiter. Bei der nächsten Veranstaltung hofft Marina Heiden auf mehr Besucher: „Bis dahin hat man von dem Café schon mal gehört und schaut dann vorbei.“

Wann das nächste Modeeventcafé stattfindet, ist noch nicht klar. Marina Heiden versucht, es in Zukunft „alle paar Monate jemanden herzuholen“.

„In Peine ist zu wenig los“, stellt die Geschäftsfrau fest: Daher möchte sie mit ihren Events nicht nur Kundschaft in ihren Laden locken, sondern auch etwas gegen die Stimmen tun, die „Peine nur schlecht reden“.