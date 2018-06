Heilkräuter in Peine entdecken

Peine Der Nabu und die Kreisvolkshochschule (KVHS) veranstalten am Sonntag, 10. Juni, eine Heilkräuter-Entdeckungswanderung. Viele Kräuter vom Wegesrand sehen nicht nur attraktiv aus, sondern bieten sich auch für die Herstellung von Salben oder Tees an. So eignet sich etwa Efeu zur Herstellung von...