Unbekannte stehlen verschlossenes E-Bike

Peine Unbekannte haben zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, ein verschlossenes E-Bike vor einem Hauseingang in der Straße „An der Ziegelei“ in Peine entwendet. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei circa 1100 Euro. Hinweise an die Polizei: Tel: (0 51 71) 99 90.