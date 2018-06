Katze überquerte Fahrbahn: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

In der Nacht zum Freitag ist es auf der Peiner Landstraße in Clauen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 38- jähriger aus Hohenhameln befuhr mit seinem PKW die Peiner Landstraße, als er einer Katze ausweichen musste. Der Fahrer verriss sein Lenkrad und prallte in einen am Straßenrand abgestellten PKW. Das Auto des 38- Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. red

