Auto landet in einer Pferdeweide

Vöhrum Mit mit seinem VW-Caddy kam am Sonntag gegen 4.40 Uhr ein 24 jähriger Hohenhamelner zwischen Vöhrum und Sievershausen von der L 412 ab und landete mit seinem Fahrzeug in einer Pferdeweide. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kraftfahrers fest. Der...