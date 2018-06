79-Jährige bei Autounfall schwer verletzt

Peine Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagnachmittag in Bad Oeynhausen ist eine 79-jährige Autofahrerin aus Peine schwer und ein 83-jähriger Mann aus Löhne leicht verletzt worden. Das meldet das Westfalen-Blatt. Beide Autos kamen demnach durch die Wucht des Zusammenpralls von der Straße ab und blieben nebeneinander an einer Grundstückshecke stehen. Eine Notärztin und Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Die Frau aus Peine wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie war dem Bericht zufolge in der Innenstadt unterwegs, um einen von ihrem Navi angezeigten Stau auf der Autobahn zu entgehen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.

