Radler rammt Auto und verletzt sich schwer

Peine Im Schwarzen Weg in Peine ereignete sich am Mittwoch gegen 17.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Laut Polizeibericht fuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer auf dem Schwarzen Weg in Richtung Stederdorf und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er...