Unbekannte haben versucht am Montag zwischen 18.30 und 22 Uhr in ein Wohnhaus am Waldblick einzubrechen. Der Hund im Haus brachten die Täter offensichtlich von ihrem Vorhaben ab, so die Polizei. Zuvor hatten diese gewaltsam eine Tür geöffnet. Der Schaden wird mit circa 150 Euro angegeben.

