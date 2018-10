Ilsede. Der Radfahrer fuhr auf seinem E-Bike in der Straße „An der Fuhse“ als die Autofahrerin mit ihrem PKW auf ein Grundstück abbiegen wollte

14-jähriger Radfahrer in Ilsede angefahren

Eine 37-jährige Ilsederin übersah am Donnerstag um 14 Uhr beim Abbiegen einen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer fuhr in der Straße „An der Fuhse“ als die Autofahrerin mit ihrem PKW auf ein Grundstück abbiegen wollte. Der 14-jährige E-Biker verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.