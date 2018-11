Vechelder Markt – Im Gespräch mit Neuen und Stammkunden

Freitagvormittag ist Marktzeit in Vechelde. Diese Woche haben acht Marktbeschicker am frühen Morgen ihren Stand in der Taubenstraße in Vechelde aufgebaut: Ein Gemüsehändler, ein Fischverkäufer, zwei Fleischer, ein Wagen mit türkischen Spezialitäten, eine Blumenverkäuferin, ein Teestand und ein Imbiss. Dort steht Rentner Manfred Werner. Nachdem er eine Bratwurst bestellt hat, sagt er: „Wir treffen uns hier seit Jahren mit Freunden,...