Mit dem BMW durch die Peiner Fußgängerzone

Es passiert gerade abends und an den Wochenenden nicht selten: Autofahrer sind verbotenerweise in der Peiner Fußgängerzone unterwegs. Die Polizei Peine teilte am Sonntag mit, dass sie einen davon am Freitag gegen 20.20 Uhr in seinem BMW in der Breiten Straße gestoppt habe. Der 25 Jahre alte Fahrer sei kontrolliert worden. „Dabei verdichteten sich die Anzeichen auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel“, so die Polizei....