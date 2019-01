Wird der Traum vom „authentischen“ Fliegen endlich wahr?

Der Beginn einer großen Erfindung in einer Garage? In diesem Fall in Eickenrode in der Gemeinde Edemissen. Dort zeigen (von links) Noah Boroske (22) und David Kastner (22) den Prototypen ihres Fluggerätes. Der sieht aus wie eine überdimensionierte Flugdrohne mit einem Autositz. Darauf soll der Pilot Platz nehmen und den „Octocopter“, ganz leicht, mit einer Fernsteuerung (wie bei den kleinen Flugdrohnen) steuern. Den ersten Test hat das Ein-Mann-Fluggerät längst bestanden.