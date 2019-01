„Keine Lösung“ bei den Anliegerkosten – auch nicht in Rüper

Bei Bürgerversammlungen kann es schon einmal zu hitzigen Diskussionen kommen, nicht so im Örtchen Rüper in der Gemeinde Wendeburg. Gemeinde-Bürgermeister Gerd Albrecht traf auf rund 30 Gäste und begrüßte diese mit Ortsvorsteher Albert Kuss am Samstag im Hotel „Zum Jägerheim.“ Was allerdings nicht hieß, dass das Thema Straßenausbau und die damit verbundenen Kosten für Anlieger ganz von der Versammlung ignoriert wurde. Das beschäftigt...