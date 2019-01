Feuerwehr erinnert an den Wasserschaden im Gerätehaus

Ortsbrandmeister Ralf Henke berichtete während der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bülten von 46 Einsätzen und einer Alarmübungen im vergangenen Jahr. Nicht vergessen sei der Einsatz am 6. Februar in der Teichstraße, als es in der Wohnung über dem Gerätehaus brannte und genau einen...