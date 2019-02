Unbekannte schlachten trächtige Schafe bei Klein Ilsede

Muttertiere (hier auf einer Wiese in Baden-Württemberg) hat es diesmal in Klein Ilsede getroffen.

Klein Ilsede. Die Hobbyschäferin findet die Überreste in einem Graben und muss sich nun um die Entsorgung kümmern. Eine „Foto-Falle“ macht Bilder der Täter.

Es war nicht der erste Verlust für Hobbyschäferin Pia Braune, aber der bisher schlimmste. Mindestens drei Männer hätten am vergangenen Freitagabend fünf Schafe von ihrer Weide bei Klein Ilsede vor Ort geschlachtet.

Die Dungelbeckerin fand die toten Tiere, nur deren Überreste, in einem Graben in der Nähe der Weide. „Ich muss mich nun auch noch um die Entsorgung der Kadaver kümmern“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung am Montag.

Bereits zweimal seien ihr Schafe gestohlen worden. Von mindestens einem Tier habe sie einige Zeit später Überreste im Wald gefunden. Die anderen seien nur weg gewesen. „Aber nicht weggelaufen, das machen die alleine nicht, das sind Herdentiere!“, betont die Besitzerin, die weiter von Diebstählen bei den Taten zuvor ausgeht.

Beim aktuellen Vorfall vom vergangenen Freitag sei es besonders bitter, dass die getöteten Tiere trächtig gewesen seien. Das habe man zwar noch nicht mit dem Auge am Äußeren, spätestens aber nach der ersten Schlachtung mit Öffnung der Tiere erkennen können.

Pia Braune geht davon aus, dass die Täter gewisse Vorkenntnisse haben. Die Überreste der getöteten Schafe ließen den Rückschluss auf eine einigermaßen professionelle Vorgehensweise zu.

An der Weide habe sie eine „Wild-Kamera“ stehen, die auch im Dunkeln über eine Infrarotschranke auslöse. Die habe in der Zeit von 21 bis 23.15 Uhr Fotos von dem Vorfall gemacht. Mindestens drei Männer seien darauf zu sehen.

„Das ist eine Hobbyzucht, die haben alle Namen“, sagt Pia Braune zu ihren Schafen und den Lämmern, die nun nicht mehr auf die Welt kommen. Es handele sich um die Hausschaf-Rasse Skudde. Die steht auf der Roten Liste mit bedrohten Nutztierrassen.

Ursprünglich habe sie mit der Herde für das Training ihrer Border Collies begonnen, sagt die Biologin, die als Schulbuch-Redakteurin arbeitet.