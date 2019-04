Probleme nach Zupfen und Färben der Augenbrauen – Klage

Eigentlich sollte es am Donnerstag zur Urteilsverkündung kommen. Doch der Fall beschäftigt das Peiner Amtsgericht weiterhin. Es geht um Schmerzensgeld, das eine Mutter der zum Zeitpunkt des Vorfalls minderjährigen Tochter verlangt. Damals, im März 2016, seien der Tochter in einem Friseursalon in der Gemeinde Ilsede die Augenbrauen gezupft und danach gefärbt worden. Wie der Richter weiter ausführte, habe es in der Folgenacht...