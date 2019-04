Kein erlaubtes Osterfeuer! Die Polizei meldet einen Fall von Brandstiftung bei Wendeburg: Ein Rundballen sei angezündet worden (das Archivbild zeigt nicht betroffenen Rundballen auf dem Feld am Rand des Woltorfer Holzes).

Rundballen bei Wendeburg in Brand gesteckt

In Wendeburg setzte ein Unbekannter einen Rundballen in Brand. Das teilte die Polizei Peine am Montag mit.

Ein Übergreifen auf andere Rundballen und die trockene Ackerfläche daneben habe durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Peine unter

(05171) 9990

entgegen.



Die Freiwillige Feuerwehr Wendeburg vermeldet auf ihrer Internetseite zu dem Einsatz: „In der Nacht auf den Ostermontag wurde die Kernortwehr um 0.16 Uhr zu brennenden Strohballen an der Landstraße zwischen Meerdorf und Woltorf alarmiert. Die Strohballen wurden mit dem Schnellangriff abgelöscht. Die FF Meerdorf hat dabei mit einem Trupp unter Atemschutz die Strohballen auseinander gezogen.“ Gegen 1.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.