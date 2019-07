Ins Gymnasium am Silberkamp in Peine wurde eingebrochen.

eine. Die Diebe waren bereits in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in der Schule.

Einbruch ins Silberkamp in Peine – hoher Sachschaden

PDie Einbrecher ließen einiges mitgehen. Um in die Schule zu kommen, richteten sie aber wohl einen erheblichen Schaden an.

Die Polizei Peine teilte am Samstag mit, dass der Einbruch bereits in der Zeit zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr,stattgefunden habe. Der oder die Einbrecher seien mehrere Räume im gesamten Schulgebäude angegangen.

Der Wert des entwendeten Diebesgutes sei derzeit nicht bekannt, so die Polizei. Was gestohlen wurde, dazu gab es am Samstag ebenfalls noch keine Angaben.

„Die Höhe der durch das Eindringen am und im Gebäude verursachten Schäden dürfte jedoch bereits bei mehreren tausend Euro liegen“, teilte die Polizei weiterhin mit.