Mann flüchtet in Vechelde auf getuntem E-Bike vor der Polizei

Vechelde. Der 24-Jährige entkommt den Beamten immer wieder. In einer Sackgasse in Vechelde ist dann aber Schluss.

Die Polizei in Vechelde wollte am Sonntag einen 24-jährigen Vechelder mit seinem E-Bike in der Peiner Straße in Vechelde aufgrund seiner Fahrweise kontrollieren. Der Vechelder jedoch flüchtete laut Polizeiangaben zunächst mit hoher Geschwindigkeit.

Später trafen die Beamten ihn erneut auf seinem E-Bike fahrend in der Kollwitzerstraße Ecke Noldestraße an. Erneut flüchtete der Mann und wurde zu Fuß durch einen Beamten verfolgt. Nachdem der 24-Jährige in die Elisabeth-Kühne-Straße eingebogen war, musste er feststellen, dass es sich hierbei um eine Sackgasse handelte. Er versuchte nun durch Zufahren auf den Polizeibeamten aus der Sackgasse zu flüchten, konnte hierbei aber durch den Beamten gestoppt werden.

Mann hatte Alkohol im Blut

Bei der Kontrolle des Vechelders stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,92 Promille bestätigte. Bei einer Überprüfung des E-Bikes stellte sich heraus, dass dieses manipuliert worden war und so eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen konnte. Eine entsprechend erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorlegen. Den Vechelder erwarteten neben einer Blutentnahme nun auch mehrere Strafanzeigen. red